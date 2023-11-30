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«مصر أكتوبر» ينظم مؤتمرا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الإسكندرية

كتب:

محمد أباظة
03:57 م | الخميس 30 نوفمبر 2023
المهندس أحمد حلمي

المهندس أحمد حلمي

تنظم أمانة حزب مصر أكتوبر بمحافظة الإسكندرية برئاسة المهندس أحمد حلمى، مؤتمرا جماهيريا حاشدا تحت شعار «لست وحدك»، لحث ذوي الهمم بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية، وذلك في دار الأوبرا بالإسكندرية. 

ويأتي هذا المؤتمر الجماهيري دعما وتاييدا للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المُقبلة.

قادرون باختلاف

وعلى هامش المؤتمر يجرى تنفيذ حفل ختام نشاط ذوي القدرات والهمم «قادرون باختلاف» مع عرض الإنجازات التي تمت في مجال خدمة قادرون باختلاف، وإنجازاتهم الرياضية والفنية، ويحيي الحفل فريق الكورال والموسيقى.

 

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.