«مصر أكتوبر»: نجاح مصر في تمديد الهدنة بغزة يؤكد دورها الإقليمي الرائد

أشادت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، بنجاح الوساطة المصرية القطرية في تمديد الهدنة بقطاع غزة ليومين إضافيين، بعد اتفاق بين حماس وإسرائيل، مؤكدة تمديد الهدنة يعكس الجهود الدبلوماسية الحثيثة التي بذلتها الدولة المصرية، من أجل الوصول لتمديد الهدنة بالقطاع.

حشد رأي عام عالمي داعم لوقف إطلاق النار

وأضافت في بيان صحفي أن نجاح الدور المصري في تمديد الهدنة المتفق عليها بين الإحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية يؤكد الدور المحوري والرائد للدولة المصرية في المنطقة، موضحة أن القيادة السياسية تبذل جهودا كبيرة من أجل حشد رأي عام عالمي داعم لوقف إطلاق النار، ووقف الحرب على قطاع غزة.

وأشارت إلى أن جميع دول العالم تشيد بالدور المصري الرائد في إنهاء التصعيد داخل الأراضي الفلسطينية، والذي بدأ منذ 7 أكتوبر الماضي، إذ اعتدى الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني واستهدف المدنيين الأبرياء، موضحة أن الدولة المصرية لعبت دروا بارزا في الدفاع عن القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني؛ ما تكلل بتمديد الهدنة لمدة يومين.

ضرورة محاكمة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه

وأوضحت أن الدولة المصرية ما زالت أول الداعمين والمساندين للقضية الفلسطينية، إذ سعت منذ اندلاع الحرب على السعي لحصول الأشقاء على حقوقهم المشروعة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، مشيرة إلى أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لن ينتهي إلا بحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه الكاملة، مشددة على ضرورة محاكمة الاحتلال الإسرائيلي على ما ارتكبه من اعتداءات غاشمة بحق الأشقاء الفلسطينيين.