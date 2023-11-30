قبل انطلاق التصويت بالخارج.. احذر 4 ممارسات تبطل صوتك الانتخابي

تنطلق الانتخابات الرئاسية 2024 غدًا خارج مصر، إذ حددت الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 1 و2 و3 ديسمبر لاقتراع المصريين بالخارج في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، على أن يبدأ التصويت من الـ9 صباحًا حتى الـ9 مساءً حسب التوقيت المحلي لكل دولة.

في إطار هذا، ترصد «الوطن» الممارسات التي تبطل صوت الناخب، وفقًا لقانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2024، كالتالي:

يمنع استخدام القلم الرصاص

- يعتبر الصوت باطلا إذا أثبت الناخب رأيه على بطاقة غير التي سلمها إليه رئيس اللجنة الفرعية أو على بطاقة عليها توقيع الناخب.

- يجب ألا يستعمل القلم الرصاص في التأشير، واستخدامه يبطل الصوت الانتخابي.

يمنع وضع أي علامة تدل على شخصية الناخب

- يعتبر الصوت باطلا إذا وضع الناخب على بطاقة الانتخاب أية إشارة أو علامة أخرى تدل على شخصه أو تخل بسرية التصويت بأية صورة من الصور.

- يعتبر الصوت باطلا على شرط، كأن يقول الناخب مثلا إنه ينتخب المرشح فلان بشرط أن يحقق آماله.