اختتام فعاليات «وطن يجمعنا» بالمنيا للتوعية بقيم التسامح ومواجهة الشائعات

اختتمت مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، فعاليات مبادرة «وطن يجمعنا» في نسختها الأولى، تحت شعار «محبة.. سلام»، وذلك تحت رعاية اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا.

توعية شباب المنيا بمواجهة الشائعات

وتهدف المبادرة، إلى توعية الشباب لمواجهة الشائعات، وإيصال المفاهيم الصحيحة والبعد عن الأفكار المغلوطة والهدامة التي تضر الوطن، بالإضافة إلى نشر قيم التسامح والتعاون والتآلف بين جميع أطياف المجتمع.

وخلال المرحلة الأولى من المبادرة، التي استمرت من 26 إلى 30 نوفمبر الجاري، جرى تنفيذ مجموعة من المحاضرات واللقاءات التوعوية، مع الشباب أعضاء مراكز الشباب وطلاب الجامعات من القرى المستهدفة بالمحافظة.

سفراء مبادرة وطن يجمعنا بالمنيا

وفي ختام المرحلة الأولى، جرى عقد لقاء توعوي بنادي السكة الحديد بالمنيا، حضره القيادات الشبابية من مراكز المنيا وسمالوط ومطاي، بمشاركة 350 شابا وفتاة من القرى.

وتستهدف المبادرة توعية 5000 شاب وفتاة من قرى المحافظة، لتأهيلهم ليكونوا سفراء للمبادرة بالمنيا ويتم الاستعانة بهم في نقل ما تعلموه من رسائل إيجابية بالقرى التي يعيشون فيها.