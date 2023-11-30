«الداخلية»: ضبط 27 ألف ملزمة تعليمية دون تصريح بمكتبة في عين شمس

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، عن طبع «مالك مكتبة، كائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس»، وتصويره العديد من الملازم التعليمية والأغلفة الخاصة بها لمختلف السنوات الدراسية بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، وبدون تصريح من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المكتبة المُشار إليها، وأمكن ضبط «المدير المسؤول»، وبالتفتيش فى حضوره، تم ضبط «27000 ملزمة تعليمية، وأغلفة خاصة بها لسنوات ومواد دراسية مختلفة، دون الحصول على تفويض أو تصريح».

وبمواجهته أقر بأنه المدير المسؤول عن المكتبة، وارتكابه المخالفات السالف ذكرها، بالمشاركة مع صاحب المكتبة، بقصد تحقيق الربح المادي.