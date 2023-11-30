أحمد صيام يشارك في مسلسل «حق عرب» لـ أحمد العوضي

يواصل الفنان أحمد العوضي، التحضيرات الخاصة بمسلسل «حق عرب»، الذي يُشارك به في سباق دراما رمضان المُقبل، حيث ينتمي العمل إلى الدراما الشعبية.

ويواصل المخرج إسماعيل فاروق، معاينة أماكن التصوير، وتسكين باقي الأدوار، تمهيدًا لانطلاق التصوير خلال الأيام القليلة المُقبلة، فيما انضم مؤخرًا الفنان أحمد صيام، ليُشارك في بطولة العمل بجانب عدد كبير من الفنانين.

ويُشارك في بطولة المسلسل، بجانب الفنان أحمد العوضي، كلّ من رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، ميريهان حسين وآخرين، والعمل من تأليف محمود حمدان، إخراج إسماعيل فاروق.

أحمد العوضي يترقب طرح فيلم الإسكندراني

وفي سياق آخر، يترقب الفنان أحمد العوضي، طرح فيلمه الجديد «الإسكندراني» في دور العرض خلال الفترة القليلة المُقبلة، حيث يُعد هذا العمل أولى تجاربه السينمائية في البطولة المطلقة.

ويضم الفيلم، عددًا كبيرًا من الفنانين، أبرزهم الفنانة زينة، وحسين فهمي، وصلاح عبد الله، ومحمود حافظ، ومحمد رضوان، وعصام السقا، ورحاب الجمل وآخرين، والعمل تأليف أسامة أنور عكاشة، وإخراج خالد يوسف.