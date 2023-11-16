7 معلومات عن مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي.. شعبي وأكشن

انضم الفنان أحمد العوضي، لنجوم الفن الذين يستعدون للمنافسة في ماراثون مسلسلات رمضان 2024، من خلال مسلسل حق عرب، وذلك بعد نجاحه مؤخرًا في الأعمال الدرامية التي شارك بها سواء بطولة منفردة أو مشتركة، آخرها مسلسل ضرب نار الذي عرض في رمضان الماضي مع زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز.

وتستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن مسلسل حق عرب، الذي ينافس في موسم مسلسلات رمضان 2024، وذلك من خلال السطور التالية:

- يقود بطولة المسلسل منفردًا أحمد العوضي.

- يشارك في البطولة رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، ميريهان حسين.

تحضيرات وتجهيزات مسلسل حق عرب

- جارٍ الاتفاق مع نجوم آخرين للانضمام إلى فريق العمل، وذلك في إطار مرحلة تسكين الأدوار.

- مسلسل حق عرب من تأليف محمود حمدان، إخراج إسماعيل فاروق.

انطلاق التصوير الشهر المقبل

- ما زال المخرج والفريق المساعد له في مرحلة معاينة أماكن التصوير.

- من المقرر انطلاق تصوير أولى مشاهد المسلسل في شهر ديسمبر المقبل.

- تدور قصته في إطار شعبي مليء بالأكشن والإثارة والتشويق، ولا ينتمي للدراما الصعيدية.