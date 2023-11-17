أحمد العوضي وخالد يوسف يشاركان في مظاهرة داعمة للشعب الفلسطيني بإيطاليا

شارك الفنان أحمد العوضي والمخرج خالد يوسف، في مظاهرة مناصرة وداعمة للشعب الفلسطيني في مدينة جنوة بإيطاليا، وذلك خلال تصوير آخر مشاهد فيلم «الإسكندارني».

أبطال فيلم الإسكندراني يدعمون فلسطين

وخلال تصوير أبطال العمل آخر مشاهد من فيلم الإسكندارني مرت مظاهرة مناصرة لفلسطين وداعمة لأهالي غزة، نظمها شباب إيطاليون، لينضم إليها الفنان أحمد العوضي والمخرج خالد يوسف والفنان عصام السقا.

وردد أبطال فيلم الإسكندراني الهتافات خلال المظاهرة التي تندد بالحرب على غزة، وتطالب بوقف إطلاق النار ودعم الشعب الفلسطيني.

صناع فيلم الإسكندراني ينتهون من تصوير آخر مشاهد العمل

واحتفل صناع فيلم الإسكندراني مؤخرًا بانتهاء تصوير آخر مشهد للعمل داخل مصر، وسافروا إلى إيطاليا، لتصوير باقي المشاهد هناك، وذلك بعد أن استغرق تصوير الفيلم نحو شهر ونصف، حيث تم تصويره في أماكنه الحقيقية بحي الأنفوشي وبحري بالإسكندرية.

ومن المحتمل طرح فيلم الإسكندراني نهاية شهر ديسمبر المقبل، وهو الموعد المبدئي الذي استقر عليه صناع الفيلم حتى الآن.

وفيلم «الإسكندراني» يعد أول بطولة للفنان أحمد العوضي في السينما، وتقف بجانبه في البطولة النسائية الفنانة زينة، ويشارك في الفيلم كل من بيومي فؤاد، حسين فهمي، وصلاح عبد الله.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من محمود حافظ، محمد رضوان، عصام السقا، رحاب الجمل، والوجه الجديد تسنيم مطر، والعمل إخراج خالد يوسف، ومأخوذ عن رواية الإسكندراني، للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.