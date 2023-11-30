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محافظ أسوان يكرم 90 قائدة نسائية ضمن برنامج «المرأة تقود بالمحافظات»

كتب:

أحمد الأمير
06:15 م | الخميس 30 نوفمبر 2023
محافظ أسوان

محافظ أسوان

كرم اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، 90 قائدة نسائية بمناسبة الفعاليات الختامية للمرحلة الخامسة من برنامج التدريب "المرأة تقود بالمحافظات المصرية" بعد تنظيمه على مدار أسبوعين بالتعاون بين الأكاديمية الوطنية للتدريب ومركز محافظة أسوان للتنمية المستدامة والتدريب.

وخلال الفعاليات، أشاد اللواء أشرف عطية بالدور الرئيسي الذي تلعبه المرأة في المجتمع، حيث تعد شريكًا أساسيًا في جميع عمليات التنمية والتطوير في مختلف قطاعات العمل مؤكدا أن المرأة الأسوانية أصبحت في مقدمة الصفوف وتحتل مكانة مرموقة في المشهد العام. لذا، يعتبر تمكين المرأة في أسوان أحد أولويات الأجندة التنفيذية.

محافظ أسوان: المرأة الأسوانية حققت نجاحات كبيرة 

وأكد أشرف عطية خلال كلمته أن المرأة الأسوانية حققت العديد من النجاحات من ضمنها المراكز الأولى في العديد من المسابقات على المستوى المحلي والدولي، بفضل جهودها، وكان آخر هذه المشاركات حصول المحافظة على المركز الأول في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.

وقدم المحافظ شكره للأكاديمية الوطنية للتدريب بقيادة الدكتورة رشا راغب على جهودها في منح الفرص الحقيقية للمرأة والشباب من أجل تمكينهم وتمكينهم من القيادة من خلال التأهيل والتدريب والبرامج المتقدمة. 

وطالب محافظ أسوان القيادات النسائية بالاستفادة من هذا البرنامج التدريبي الهادف لتحقيق أقصى استفادة ممكنة، خاصة في ضوء التعاون المثمر مع الأكاديمية الوطنية للتدريب في تنفيذ سلسلة متنوعة من البرامج التدريبية في أفهمت. 

حفل التكريم بحضور عدد من الشخصيات 

وحضر حفل التكريم الدكتور هبة خالد والدكتور سامر النجار والدكتور طارق مصطفى من متدربي الأكاديمي، يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي لدعم وتمكين المرأة في جميع المجالات.

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