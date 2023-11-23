محافظ أسوان: تنظيم حملات مستمرة لمكافحة التلاعب في الأسعار

استعرض اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مع اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، جهود تنفيذ مبادرة رئيس مجلس الوزراء لخفض أسعار السلع الغذائية وضمان توافرها وإتاحتها للمواطنين بأسعار مناسبة وجودة عالية، وذلك بعد إطلاق هذه المبادرة خلال شهر أكتوبر الماضي لمدة ستة أشهر، بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية ومختلف الوزارات في الدولة.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن هدف المبادرة هو توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة وجودة مناسبة، ولتعزيز الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا.

وكلف اللواء هشام آمنة بزيادة عدد المنافذ الثابتة والمتحركة والشوادر والمعارض التي تبيع السلع الاستراتيجية والغذائية بتخفيضات تصل إلى 25%، والتي تشهد إقبالًا من المواطنين في جميع المحافظات.

وزير التنمية المحلية يؤكد ضرورة تخفيف الأعباء على المواطنين

وشدد وزير التنمية المحلية على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، خاصة محدودي الدخل، وضمان توافر المنتجات والسلع الأساسية بأسعار مخفضة، مؤكدا ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمراقبة الأسواق بالتعاون مع مديريات التموين ومباحث التموين والإدارة المحلية والجهات المعنية الأخرى.

محافظ أسوان: نعقد جولات ميدانية لتنفيذ المبادرة

من جانبه، أشار اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إلى أنه يقوم بتفقد الأسواق والمجمعات الاستهلاكية والسوبرماركت بشكل مستمر لمتابعة تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية والتحقق من جودتها، وشرائها بأسعار مخفضة.

كما طالب عطية مسئولي التموين بالتنسيق مع الجهات المعنية لتكثيف الحملات الرقابية لضمان الامتثال الكامل لتنفيذ مبادرة تخفيض أسعار 7 سلع أساسية بنسب تتراوح من 20% إلى 25%، واتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين والغير ملتزمين.

وأكد أنه سيستمر في تنظيم حملات متتالية لمكافحة التلاعب وزيادة الأسعار، حيث لن تسمح الدولة بذلك وشدد على ضرورة الإعلان عن الأسعار بشكل واضح ومرئي للمواطنين.