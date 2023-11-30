حازم عمر: برنامجي الانتخابي يشمل تطوير الصعيد في المقام الأول

قال المرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، إن برنامجي الانتخابي يشمل تطوير الصعيد في المقام الأول، إذ أننا لدينا مشاكل في الشق التنفيذي في كافة الوزارات المصرية.

نسب للمحافظة من مواردها

وأضاف المرشح الرئاسي حازم عمر خلال مؤتمره الصحفي، بأنه يجب أن يكون للمحافظة نسبة من مواردها للتطوير على النحو المناسب، ولدي حلول عديدة في كافة المشكلات التي تعاني منها محافظات الصعيد.

إصلاح مشاكل الإدارة المحلية

وتابع: «الإصلاح الحقيقي في الدولة هو الجدول الزمني، وحددنا مدته سنتين من أجل إصلاح مشاكل الإدارة المحلية في كافة المحافظات، كما أن هناك مشكلات عديدة في قطاعي التعليم والصحة، ولكنني سارفع كفاءة المستشفيات من أجل الوصول إلى الكود العالمي».

وشدد المرشح الرئاسي: أعدكم خلال 5 سنوات سأقضي على كافة المشكلات التي تواجهنا، وفي أول 100 يوم لي سأرخص الحاجات الأسياسية الغذاء والدواء للمواطنين، وسأتخلى عن 14% من الضرائب التي تحصل عليها الدولة حاليا لصالح الأسرة المصرية حال فوزي في الانتخابات الرئاسية.