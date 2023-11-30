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بدء مؤتمر المرشح الرئاسي حازم عمر بحضور مئات المواطنين

كتب:

أحمد الشرقاوي
04:43 م | الخميس 30 نوفمبر 2023
مؤتمر المرشح الرئاسي حازم عمر

مؤتمر المرشح الرئاسي حازم عمر

بدأ مؤتمر المرشح الرئاسي حازم عمر داخل قاعة الأندلس بمركز الأزهر للمؤتمرات، الكائن في شارع يوسف عباس بمدينة نصر، لمناقشة مشكلات المواطنين قبل بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

حضور جماهيري كبير لدعم حازم عمر

وشهد المؤتمر توافد مئات المواطنين لدعم المرشح الرئاسي حازم عمر في الانتخابات الجمهورية، مرديين شعارات لدعمه في الانتخابات الرئاسية، كما حرص الحضور على رفع لافتات المرشح الرئاسي حازم عمر إلى جانب علم مصر.

مناقشة مشكلات المواطنين

وأعلنت حملة المرشح الرئاسي حازم عمر، أنّ المؤتمر الصحفي يناقش أبرز المشاكل التي تواجه المواطنين في محافظات قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، فضلا عن طرح ومناقشة الحلول التي يقدمها البرنامج الانتخابي للمرشح لهذه المشكلات.

ويحضر المؤتمر قيادات ونواب حزب الشعب الجمهوري، وبعض الرموز الوطنية والقيادات الشعبية بمحافظات قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد.

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