قبل ساعات من بدء الانتخابات الرئاسية.. تعرف على خطوات التصويت للمصريين بالخارج

ينطلق ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024 للمصريين في الخارج خلال ساعات قليلة، حسب الجدول الزمني الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات، ومن المفترض أن تبدأ الانتخابات حسب التوقيت المحلي لكل دولة، وتحديدا في الساعة 9 صباحا مع مراعاة فرق التوقيت مع مصر.

وأول دولة تبدأ بها الانتخابات هي نيوزيلندا، حيث تنطلق في التاسعة صباحا بتوقيتها المحلي، وبتوقيت مصر الساعة العاشرة الليلة.

معرفة مقر اللجنة الانتخابية للمصريين بالخارج

وأتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات عبر موقعها الرسمي، أماكن لجان الانتخابات المنتشرة حول العالم، والتي يمكن للمصريين في الخارج من خلالها التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، ويمكن الوصول إليها من خلال الضغط عبر الرابط.

خطوات التصويت في انتخابات الرئاسة للمصريين بالخارج

1- الذهاب إلى السفارة أو القنصلية المصرية، حسب الدولة التي تتواجد داخلها.

2- يصطحب الناخب بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ساري الصلاحية.

3- يتأكد رئيس لجنة الانتخابات من بيانات الناخب الشخصية.

4- يستلم الناخب ورقة التصويت في الانتخابات.

5- يختار الناخب المرشح الرئاسي من بين الأربعة مرشحين، ثم يضع ورقة التصويت في صندوق الانتخابات.