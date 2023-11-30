خالد الجندي: حلف اليمين يكون على نية المستحلف وليس الحالف

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن القرآن الكريم به كثير من القسم، لافتا إلى أن هناك آيات كثيرة بدأت بقسم الله سبحانه وتعالي، وأيضا يوجد آيات أخرى تحمل معنى القسم.

«الجندي»: القسم على شيء للتأكيد عليه

وقال «الجندي»، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، والمُذاع عبر شاشة «قناة dmc»، اليوم الخميس: «من يقسم على شيء بيكون هدفه التأكيد أو إثبات أهمية هذا الشيء، أو التعظيم وعظم هذا الشيء، فالله سبحانه يقسم بما يشاء، وفي القرآن جاء القسم بـ11 شيئا لتأكيد الجزاء وهذا في سورة الشمس، في قوله سبحانه وتعالي: (وَٱلشَّمۡسِ وَضُحَىٰهَا وَٱلۡقَمَرِ إِذَا تَلَىٰهَا وَٱلنَّهَارِ إِذَا جَلَّىٰهَا وَٱلَّيۡلِ إِذَا يَغۡشَىٰهَا وَٱلسَّمَآءِ وَمَا بَنَىٰهَا ٥ وَٱلۡأَرۡضِ وَمَا طَحَىٰهَا وَنَفۡسٖ وَمَا سَوَّىٰهَا فَأَلۡهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقۡوَىٰهَا قَدۡ أَفۡلَحَ مَن زَكَّىٰهَا وَقَدۡ خَابَ مَن دَسَّىٰهَا)».

الحلف على نية المستحلف

وتابع عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: «فنحن البشر لو طلب منا الحلف يكون الحلف على نية المستحلف، يعني لو القاضي قالك احلف بالله، يبقى الإجابة بتاعتك تكون على نية ما حلفك عليه، ولا تحلف على نيتك أنت، يعنى مينفعش تكون أنت بتحلف على نيتك أنت».