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حملة «مواطن بالخارج» في فرنسا: أحداث غزة جعلت المصريين يدركون قوة بلدهم

كتب:

مريم جاد
12:42 م | الخميس 30 نوفمبر 2023
منسق حملة مواطن بالخارج فى فرنسا

منسق حملة مواطن بالخارج فى فرنسا

قالت الدكتورة جيهان جادو، منسق حملة مواطن بالخارج فى فرنسا، إن الانتخابات الرئاسية تأتي فى ظروف صعبة، مشيرة إلى أن جميع المصريين سواء بالداخل أو بالخارج استشعروا أهمية الحفاظ على البلد وأهمية الخوف عليها بعدما حدث في فلسطين.

المشاركة في العملية الانتخابية

وأضافت منسق حملة مواطن بالخارج في فرنسا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح» المذاع عبر فضائية «دي ام سي»، أن هذا سيدفع الكثيرين للنزول والتصويت والمشاركة فى العملية الانتخابية، مؤكدة أنه يجب على كل مصري أن يكون إيجابيا ولديه شجاعة وإقبالا على تأدية الواجب الوطني.

وتابعت: «بلاش السلبية ومصر الأن العالم كله يتابعها، والقنوات والصحف العالمية تكون واقفة أمام مقرات السفارات والانتخابات ليروا عملية التصويت».

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