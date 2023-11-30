أحد علماء الأوقاف: الابتسامة أكبر تكافل اجتماعي حث عليه الإسلام

قال الدكتور أسامة قابيل، من علماء وزارة الأوقاف، إن تحقيق التكافل الاجتماعي لابد أن يبدأ بأن يكفل الإنسان نفسه أولا، ثم بمن يعول، مضيفا: «صعب للغاية أن يكون الإنسان أنعم الله عليه ولا ينظر لمن حوله ويعطيهم مما أعطاه الله، والله لو كل واحد كفل كل القريبين من لين يكون إنسان محتاج أو فقير».

«قابيل»: الإنسان عليه الإنفاق مما أعطاه الله

وأضاف «قابيل»، خلال حواره مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج «البيت»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»، اليوم الخميس: «الإنسان ينفق مما أعطاه الله، ليس الأمر فقط ماديات، ممكن يكون علم، أو رزق أو مهنة، لما تساعد الناس وتخلى فيها لله ربنا هيكرمك وهيزيدك، حتى لو رزقك قليل انفق مما اتاك الله وهى الابتسامة، وهى أعظم تكافل على وجه الأرض، ويؤجر عليها المرء بالصدقات كما أخبرنا سيدنا النبي»، مستشهدا بحديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: «إن تبسمك في وجه أخيك صدقة».

التكافل ليس أعطاء أموال للفقراء فقط

وتابع العالم بوزارة الأوقاف: «التكافل ليس إعطاء أموال للفقراء فقط، لكن كل ما يفعله الإنسان من جهد وإخلاص فى عمله يعتبر تكافل، فهذا يبنى ويعمر ويساعد الناس»، مستشهدا بحديث سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى».