باحث بالأزهر لـ قناة الناس: التكافل فكرة نابعة من رحم الشريعة الإسلامية

قال الدكتور أيمن الحجار الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن فكرة التكافل الاجتماعي في المجتمع، لا بد أن تكون نابعة عن اقتناع بالأثر الذي سيعود علينا منها.

فكرة التكافل الاجتماعي نابعة من رحم الشريعة

وتابع الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، خلال حواره مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج «البيت»، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس: «التكافل فكرة نابعة من رحم الشريعة، وهي شيء مهم جدا للإنسان في حياته، وإن ده أمر رباني، وتطبيق لكلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وحياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان دائما متكافلا مع الناس، ويساعد الناس ويقضي حوائج الناس ويحاول أن يسدد عن الناس الديون، النبي عليه الصلاة والسلام، بين لنا ده فلا بد أن نقتدي بسيدنا النبي علشان نكون يعني على نفس طريق سيدنا النبي، فإذا الإنسان لابد أنه يكون مقتنع، وإنه يكون متفاعل مع مسألة التكافل الاجتماعي، متفاعل يعني يكون عضو فاعل، يعني مثلا أنا متكافل في أسرتي مع اخواتي، شايف أخت عندي مثلا ظروفها المادية، لازم أساعدها هل بعمل كده مع المقربين مني؟».

مساعدة الناس

وأضاف: «الإنسان اللي دايما سلبي مش إيجابي في مساعدته للناس، الإنسان ده في النهاية بيخسر سيرته وسمعته، وفي نفس الوقت أن أولاده نفسهم بيشوفوه إنسان قاسي، إنسان لا يتعامل مع الناس بالحب، ولا يحب أن يخرج الناس مما هم فيه من ضيق وتعب».