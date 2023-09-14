ندوة عن مكارم أخلاق الرسول في المساجد بعنوان «فضل التكافل وإعانة الضعيف»

نظمت وزارة الأوقاف المصرية، اليوم الأربعاء، ندوة عن مكارم أخلاق سيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم بعنوان: «فضل التكافل وإعانة الضعيف» بمساجد الجمهورية، ضمن مبادرة «هذا نبينا»، وفي إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وحبًا في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأقيمت الندوة بعنوان: (فضل التكافل وإعانة الضعيف)، بالمساجد الكبرى للحديث عن مكارم أخلاق سيدنا رسول الله، وجوانب حياته، بعد صلاة العشاء، ومن هذه الندوات: