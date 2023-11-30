«الأرصاد»: طقس اليوم لطيف نهارا وشبورة شديدة على الطرق السريعة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ اليوم الخميس يسود طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وبارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

شبورة خطيرة تصيب الطُرق

وأضافت «غانم»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناتين الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي، أنه يوجد شبورة مائية شديدة على الطريق وقد سُميت بالـ«خطيرة»، لأنّها تسبب وقوع حوادث الطرق، ناصحة قائدي السيارات باتباع تعليمات المرور وفتح جزء من الشبابيك أثناء القيادة منعًا لتراكم البخار على الزجاج الأمامي للسيارة الأمر الذي يساعد على انخفاض الرؤية.

وتابعت بأنّ من المتوقع وجود برودة خلال ساعات الليل، وتسجيل درجة الحرارة في عدة مناطق أقل من 10 درجات مئوية، خلال ساعات الليل، مُشددة على ضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر.

درجات الحرارة على مختلف المحافظات

وأوضحت أنه من المحتمل تسجيل درجات الحرارة اليوم على القاهرة 24 درجة خلال ساعات النهار و16 درجة ليلا، وتسجل المحافظات الساحلية 23 درجة نهارا و13 درجة ليلا، أما محافظات شمال الصعيد تُسجل 24 درجة نهارا، فيما ترتفع على محافظات جنوب الصعيد لتسجل 29 درجة نهارا و15 درجة ليلا.