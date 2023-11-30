تعطل تطبيق «إنستا باي» يزعج العملاء.. وخبير مصرفي يوضح السبب

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية بعض المنشورات حول تعطل الخدمات التي يقدمها تطبيق إنستا باي، التابع للبنك المركزي المصري.

وأشار عملاء التطبيق إلى أنهم حاولوا تشغيل التطبيق علي مدار اليوم ولم يستجيب، وهو ما تسبب في تخوفات من حدوث تسريب للبيانات مثل التي تعرضت لها شركة فوري.

البنك المركزي لم يعلن عن أي عطل

ولم يعلن المسؤولين عن التطبيق أو البنك المركزي عن أي وجود للأعطال في خدمات التطبيق بل أنه يعمل بشكل سليم دون حدوث أي مشكلات فيه، وهو ما جعل عدد من الأشخاص يتسألون عن سبب عدم تشغيل الخدمات لديهم خاصة وأن العطل ليس عام على كل المستخدمين بس جزء منهم فقط.

تحديث التطبيق هو الحل لتشغيل التطبيق

وقال وليد عادل الخبير المصرفي إن تطبيق إنستا باي يعمل بشكل جيد جدا، وإن ما حدث ليس عطل في خدمات التطبيق، أو خطأ فيه، خاصة وأنه ليس معمم على جميع المستخدمين ففي حالة وجود عطل فني سيكون على كل المستخدمين.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ «الوطن» أن العملاء الذي توقفت لديهم الخدمات على التطبيق فهو ليس عطل في إنستا، ولكنه يجب على هؤلاء المستخدمين تحديث التطبيق وتنزيل التحديث الجديد حتى يعمل بكل كفاءته.

وأشار إلى أنه يمكن للمستخدمين تحميل التحديث الخاص بتطبيق إنستا باي من خلال الدخول إلى متجر جوجل للهواتف الأندرويد أو «app store» المخصص لهواتف الأيفون.