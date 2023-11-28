كيف تتصرف عند حدوث مشكلة على تطبيق إنستا باي عند التحويل؟.. الحل بسيط

بعد قرابة 34 يومًا يبدأ البنك المركزي في تطبيق رسوم تحصيل على الأموال التي تم تحويلها عبر تطبيق إنستا باي أي مع مطلع العام المقبل 2024، وفقًا لحديث إيهاب نصر وكيل مساعد محافظ البنك المركزي في قطاع العمليات المصرفية، خلال كلمته بمؤتمر ومعرض بافيكس ضمن معرض «Cairo ict»، وساهم هذا التطبيق في سهولة التعاملات المالية الإلكترونية حتى تجاوز عدد المشتركين أكثر من 6 ملايين و200 ألف جنيه.

رقم موحد لعملاء إنستا باي

وينضم 26 بنكًا حكوميًا وخاصًا لتطبيق إنستاي باي الخاص بالمدفوعات اللحظية، وعند مقابلة عملاء تطبيق إنستا باي مشكلة في أثناء التحويل يجب الرجوع إلى خدمة العملاء الموحدة لإنستا باي وهو 15989، وكذلك يمكن الرجوع إلى أرقام خدمة العملاء على كل بنك وذلك وفقًا لحديث خبراء مصرفيون.

كيفية حل مشكلة على تطبيق إنستا باي

ويجب على عميل إنستا باي البحث عن أسباب المشكلة من عدة جوانب كالتالي.

- التأكد من وجود رصيد في الحساب البنكي

- أعد عملية التحويل من خلال تطبيق إنستا باي

- في حالة الرفض يجب معالجة المشكلة عن طريق خدمة عملاء إنستا باي

- يجب الرجوع إلى البنك الخاص بك عند التأكد أن المشكلة تخص البنك وليس تطبيق إنستا باي

26 بنكًا مشتركون في تطبيق إنستا باي

انطلق تطبيق إنستا باي في مارس 2022، بعد موافقة البنك المركزي وانضم 26 بنكًا إلى شبكة المدفوعات اللحظية، ويمكن الوصول إلى خدمة العملاء لبعض البنوك المشتركة من خلال استخدام الأرقام التالية:

البنك الأهلي المصري: 19623

بنك مصر: 19888

بنك الإسكندرية: 19033

مصرف أبوظبي الإسلامي: 19951

البنك الأهلي المتّحد: 19072

البنك الأهلي الكويتي: 19322

البنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB): 19555

البنك العربي: 19100

المصرف العربي الدولي (AIB): 19604

التجاري وفا بنك: 16222

بنك القاهرة: 16990

البنك التجاري الدولي (CIB): 19666

البنك العقاري المصري العربي: 19939

البنك المصري الخليجي (EG Bank): 19342

البنك المصري لتنمية الصادرات (Ebank): 16710

بنك فيصل الإسلامي المصري: 19851

بنك (HSBC): 19007

بنك التعمير والإسكان: 19995

بنك الكويت الوطني: 19336

بنك قطر الوطني الأهلي (QNB): 19700

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB): 16668

بنك قناة السويس: 19093

المصرف المتّحد: 19200

بنك البركة: 19373

بنك أبوظبي التجاري (ADCB): 16862

بنك أبوظبي الأول: 16555