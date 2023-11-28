كيف تتصرف عند حدوث مشكلة على تطبيق إنستا باي عند التحويل؟.. الحل بسيط
كتب:
محمد سيف
10:16 م | الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
تطبيق إنستا باي
بعد قرابة 34 يومًا يبدأ البنك المركزي في تطبيق رسوم تحصيل على الأموال التي تم تحويلها عبر تطبيق إنستا باي أي مع مطلع العام المقبل 2024، وفقًا لحديث إيهاب نصر وكيل مساعد محافظ البنك المركزي في قطاع العمليات المصرفية، خلال كلمته بمؤتمر ومعرض بافيكس ضمن معرض «Cairo ict»، وساهم هذا التطبيق في سهولة التعاملات المالية الإلكترونية حتى تجاوز عدد المشتركين أكثر من 6 ملايين و200 ألف جنيه.
رقم موحد لعملاء إنستا باي
وينضم 26 بنكًا حكوميًا وخاصًا لتطبيق إنستاي باي الخاص بالمدفوعات اللحظية، وعند مقابلة عملاء تطبيق إنستا باي مشكلة في أثناء التحويل يجب الرجوع إلى خدمة العملاء الموحدة لإنستا باي وهو 15989، وكذلك يمكن الرجوع إلى أرقام خدمة العملاء على كل بنك وذلك وفقًا لحديث خبراء مصرفيون.
كيفية حل مشكلة على تطبيق إنستا باي
ويجب على عميل إنستا باي البحث عن أسباب المشكلة من عدة جوانب كالتالي.
- التأكد من وجود رصيد في الحساب البنكي
- أعد عملية التحويل من خلال تطبيق إنستا باي
- في حالة الرفض يجب معالجة المشكلة عن طريق خدمة عملاء إنستا باي
- يجب الرجوع إلى البنك الخاص بك عند التأكد أن المشكلة تخص البنك وليس تطبيق إنستا باي
26 بنكًا مشتركون في تطبيق إنستا باي
انطلق تطبيق إنستا باي في مارس 2022، بعد موافقة البنك المركزي وانضم 26 بنكًا إلى شبكة المدفوعات اللحظية، ويمكن الوصول إلى خدمة العملاء لبعض البنوك المشتركة من خلال استخدام الأرقام التالية:
البنك الأهلي المصري: 19623
بنك مصر: 19888
بنك الإسكندرية: 19033
مصرف أبوظبي الإسلامي: 19951
البنك الأهلي المتّحد: 19072
البنك الأهلي الكويتي: 19322
البنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB): 19555
البنك العربي: 19100
المصرف العربي الدولي (AIB): 19604
التجاري وفا بنك: 16222
بنك القاهرة: 16990
البنك التجاري الدولي (CIB): 19666
البنك العقاري المصري العربي: 19939
البنك المصري الخليجي (EG Bank): 19342
البنك المصري لتنمية الصادرات (Ebank): 16710
بنك فيصل الإسلامي المصري: 19851
بنك (HSBC): 19007
بنك التعمير والإسكان: 19995
بنك الكويت الوطني: 19336
بنك قطر الوطني الأهلي (QNB): 19700
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB): 16668
بنك قناة السويس: 19093
المصرف المتّحد: 19200
بنك البركة: 19373
بنك أبوظبي التجاري (ADCB): 16862
بنك أبوظبي الأول: 16555