عاجل.. ظاهرة جوية تضرب 11 محافظة اليوم وتحذير هام للمرضى

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تعرض عدة محافظات إلى ظواهر جوية غداً الجمعة وسط تحذيرات للمواطنين والمسافرين بتوخي الحذر أثناء القيادة؛ نظرا لحجب الرؤية الأفقية جراء الأتربة العالقة والشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية والفرعية.

ظواهر جوية في المحافظات

وتشير التوقعات إلى تعرض 11 محافظة وهى «القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنوفية، الشرقية، الغربية، الدقهلية، البحيرة، مطروح، كفر الشيخ، الإسكندرية»، إلى ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية بداية من الساعة 4 فجراً حتى 8 صباحاً.

وتشهد محافظات القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري تأثير ظاهرة الرياح المثيرة للرمال والأتربة وسط تحذيرات لمرضى الجيوب الأنفية والحساسية والأمراض التنفسية لوجود الأتربة والغبار.

حالة الطقس غدا في المحافظات

وعن حالة الطقس غدا يكون مشمس نهاراً على جميع المحافظات فيما عدا السواحل الشمالية الغربية والشرقية ومدن القناة، وفيما يتعلق بدرجات الحرارة غدا سجلت أقصى درجة حرارة للعظمى في محافظات جنوب الصعيد وسجلت 30 درجة، وسجلت أقل درجة للعظمى في محافظات السواحل الشمالية الغربية وبلغت 23 درجة.

وعن حركة الأمواج فى البحر الأحمر والمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة يصل ارتفاعها إلى 1.5 متر .