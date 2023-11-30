مراسل قطاع القنوات الإخبارية بـ«المتحدة»: نيويورك تجهزت منذ أسابيع استعدادا للانتخابات الرئاسية

قال ياسر نور الدين، مراسل قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في نيويورك، إنّ القنصلية العامة بنيويورك تحضرت وتجهزت منذ أسابيع استعدادا للانتخابات الرئاسية المصرية للمصريين بالخارج التي تبدأ غدا الجمعة، وتستمر 3 أيام حتى يوم الأحد من الأسبوع المقبل.

وأضاف «نور الدين»، في جولة المراسلين عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «كان لنا لقاء منذ قليل مع السفيرة هويدا عصام التي أكدت أن اللجان ستفتح في تمام الساعة التاسعة صباحا لتغلق في التاسعة من مساء كل يوم على مدار 3 أيام».

متوقع دخول سهل وآمن للجان الانتخابية

وتابع مراسل قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في نيويورك، أنّ الدخول للجان سيكون سهلا وآمنا، معربا عن تمنيه مشاركة الآلاف من أبناء الجالية المصرية.

وأكد «نور الدين»، أن القنصلية المصرية في ولاية نيويورك تشرف على الولايات في الساحل الشرقي بواقع 13 ولاية، مشيرًا إلى أن السفيرة هويدا عصام أكدت أن الزائر المصري لأمريكا يمكنه التوجه إلى القنصلية وسيتم الكشف عن بطاقة الرقم القومي الخاصة به حتى يكون له حق الانتخاب.