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عالم مصري دمر المادة المسببة لسرطان الكبد: تدربت شهرين قبل التجربة (فيديو)

كتب:

منتصر سليمان
10:17 م | الخميس 30 نوفمبر 2023
الدكتور محمد مناع

الدكتور محمد مناع

كشف الدكتور محمد مناع باحث ما بعد الدكتوراة بقسم الميكروبيولوجي جامعة بوسان الوطنية، تفاصيل قيامه بتدمير مادة «الأفلاتوكسين»، المسببة لسرطان الكبد بطريقة علمية.

سرطان الكبد

وأوضح العالم المصري المقيم في كوريا خلال لقائه ببرنامج «لوغاريتم»، مع الإعلامي أحمد فايق، والمذاع على قناة «DMC»، أنه لم يفكر نهائيًا أن دخوله الى معمل الأبحاث للعمل على تدمير مادة «الأفلاتوكسين» المسببة لسرطان الكبد قد يتسبب فى إصابته بمرض السرطان.

والدي كان مريض سرطان 

وتابع: «كنت داخل كلى حماس، أني أعمل حاجة كويسة، ويبقى الوقت اللى بقضيه هنا وفي المعمل وبعيد عن أهلي، وفى غربة، ووالدي كان مريض سرطان ساعتها، أن الوقت دا يكون ليه قيمة، دا اللى كان فى بالي».

وأكمل: «كنت عارف أن المادة اللي بتعامل معاها لو شميتها، هناك احتمالية لإصابتي بالمرض، ولو دوقتها هموت، وعشان كده أخدت تدريب شهرين».

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