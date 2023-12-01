أعلنت مديرية الأوقاف في بني سويف، بإشراف الدكتور عبد الرحمن نصار وكيل وزارة الأوقاف، عقد مديرية الأوقاف 1000 مجلس لقراءة سورة الكهف وذلك في ضوء الدور المتكامل الذي تقوم به الوزارة، ومسابقة أفضل أداء دعوي بالمديريات الإقليمية.

قراءة سورة الكهف في 1000 مسجد ببني سويف

وشهد 1000 مسجد بمحافظة بني سويف بعد صلاة العشاء بجميع الإدارات، قراءة سورة الكهف بمشاركة نخبة من كبار العلماء والأئمة المتميزين أصحاب الأصوات الحسنة، بمعدل 125 مجلس بأوقاف بندر بني سويف، و100 مجلس بأوقاف مركز بني سويف، و100 مجلس بأوقاف ناصر، و100 مجلس بأوقاف الواسطى، و175 مجلس بأوقاف ببا و100 مجلس بأوقاف اهناسيا، و100 مجلس بأوقاف سمسطا، و200 بأوقاف بمركز الفشن، ويأتي ذلك في إطار الدور المتكامل الذي تقوم به وزارة الأوقاف لخدمة كتاب الله عز وجل وفى شتى المجالات الدعوية والتثقيفية والإجتماعية.

قراءة سورة الكهف وعقد مجالس الصلاة على رسول الله في مساجد بني سويف

وأوضح الدكتور عبد الرحمن نصر نصار وكيل وزارة الأوقاف في بني سويف لـ«الوطن»، أنّه جرى التنبيه على الأئمة في المساجد التي حدّدتها المديرية بقراءة سورة الكهف وعقد مجالس الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عقب صلاة العشاء مساء الخميس.

واضاف أنّ المشاركة مفتوحة بهذه المساجد وغيرها من المساجد الراغبة في المشاركة على مستوى المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف حيث من المقرر تنفيذ المجلس في مساجد بالمحافظات كافة.