قراءة سورة الكهف في 14 مسجدا بالقليوبية غدا.. وجلسات للصلاة على النبي

أعلنت مديرية الأوقاف بالقليوبية أسماء المساجد المقرر أن تقرأ سورة الكهف وتصدح بالصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم غدا الخميس عقب صلاة العشاء، وذلك في إطار جهود وزارة الأوقاف الدعوية وحرصًا منها على عقد مقارئ القرآن الكريم ومجالس الصلاة على الرسول.

مساجد مجلس قراءة الكهف

وقال الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية إنه سيجري عقد 14 مجلسًا لقراءة سورة الكهف والصلاة على رسول الله، وذلك غدا الخميس المقبل الموافق 16 نوفمبر 2023 - 2 من جمادى الأولى 1445هـ عقب صلاة العشاء، مشيرًا إلى أن المشاركة مفتوحة بهذه المساجد وغيرها من المساجد الراغبة في ذلك.

خريطة مساجد قراءة الكهف بالقليوبية

أوضح وكيل وزارة الأوقاف أن المساجد التي ستشهد قراءة سورة الكهف وتصدح بالصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم غدا كالتالي:

- السيدة خديجة - العبور

- الغفور الرحيم - العبور

- مالك الملك بالعبور

- الخطيب بمدينة العبور الجديدة

- التوحيد بالعبور

- ليلة القدر - مدينة الأمل

- القلوب الرحيمة - العبور

- زعزع - مدينة طوخ

- ناصر - بينها

- العمري - طوخ

- الجامع - الخصوص

الدرب الكبير - السيفا - برشوم

- سيدي تميم - شبين القناطر

- عبد الفتاح قمر - بنها

أوضح وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية لـ«الوطن»، أنّه جرى التنبيه على الأئمة في المساجد التي حدّدتها المديرية بقراءة سورة الكهف وعقد مجالس الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عقب صلاة العشاء غداً الخميس، وعددها 14 مسجداً موزعين على مراكز ومدن وقرى المحافظة لافتاً إلى أنّ المشاركة مفتوحة بهذه المساجد وغيرها من المساجد الراغبة في المشاركة على مستوى المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف حيث من المقرر تنفيذ المجلس من خلال 300 مسجد بالمحافظات كافة.