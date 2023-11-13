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الأوقاف: قراءة سورة الكهف ومجلس للصلاة على النبي في 300 مسجد الخميس المقبل

كتب:

رؤى ممدوح
05:08 م | الإثنين 13 نوفمبر 2023
وزارة الأوقاف المصرية

وزارة الأوقاف المصرية

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية عبر صفحتها الرسمية عقد 300 مجلس لقراءة سورة الكهف والصلاة على رسول الله، الخميس المقبل، عقب صلاة العشاء، جاء ذلك في إطار جهود وزارة الأوقاف الدعوية وحرصًا منها على عقد مقارئ القرآن الكريم ومجالس الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ولفتت وزارة الأوقاف إلى أن المشاركة مفتوحة بهذه المساجد وغيرها من المساجد الراغبة في المشاركة على مستوى الجمهورية.

وجاءت أسماء المساجد المشاركة كالتالي:

 

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