العاهل الأردني يعقد اجتماعا دوليا طارئا لبحث الاستجابة الإنسانية لأهالي غزة

عقد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اجتماعا دوليا طارئا في عمان، لبحث الاستجابة الإنسانية لأهالي غزة، بمشاركة قادة منظمات دولية ووكالات الأمم المتحدة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وقال العاهل الأردني إنّ المساعدات الإنسانية التي يتم إيصالها حاليا إلى غزة، لا تغطي الاحتياجات الإغاثية على الأرض، مؤكدًا ضرورة تعزيز التنسيق بين الأطراف الدولية، لردم الفجوات، وتجنب ازدواجية الجهود، وحصر التحديات في قطاع غزة.