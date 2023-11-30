تفاصيل ما حدث لابن الرئيس الإسرائيلي بعد فقدانه 17 يوما في غزة.. عاجل

بعد أكثر من أسبوعين من تداول معلومات تفيد فقدان الاتصال مع ابن الرئيس الإسرائيلي دون إشارة لهويته من بين 3 أبناء، حسبما أعلنته ميشال هرتسوج، زوجة الرئيس الإسرائيلي، لهيئة البث الإسرائيلية «كان»، منتصف شهر نوفمبر 2023، تداول فيديو عبر وسائل الإعلام الإسرائيلية، لحظة لقاء الابن المفقود بالرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوج، وزوجته «ميشال».

تفاصيل لقاء ابن الرئيس الإسرائيلي

وقد تم اللقاء الأول بين الابن الذي يقاتل داخل قطاع غزة منذ أحداث السابع من أكتوبر بالعملية المعروفة بـ«طوفان الأقصى»، وذلك خلال زيارة إلى كيبوتس بئيري بالقرب من حدود غزة، حسبما جاء في صحيفة «أخبار إسرائيل»، ولم يكشف الفيديو عن هوية الابن أيضا، بل ظهر وهو يحتضن والدته بحرارة.

«بابا».. بتلك الكلمة نادى ابن رئيس دولة الاحتلال والده، بعدما انتهى من احتضان والدته التي بدت سعيدة بلقائه.

كيف جرى اللقاء الأول

وبحسب الصحيفة الإسرائيلية، جاء اللقاء بالابن على هامش زيارة رئيس دولة الاحتلال يتسحاق هرتسوغ، لقطاع غزة، الاثنين الماضي، برفقة الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، وحينها كانت ترافقه زوجته ميشال، والتقيا بابنهما، الذي تم تجنيده في قوات الاحتياط في اليوم الأول من حرب غزة.

ولدى الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوج، وزوجته «ميشال» 3 أبناء وهم «نوعَم، مَتان، وروعِي»، حسبما جاء في موقع ديوان الرئيس الإسرائيلي الرسمي، دون إشارة إلى أعمارهم أو أعمالهم أو دراستهم، أو حتى صفحاتهم عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وكانت زوجة الرئيس الإسرائيلي، كشفت أنها فقدت الاتصال بابنها ولم تعلم عنه شيئا، مشيرة وقتها إلى أن تحرير المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية منذ 7 أكتوبر الماضي لها الأولوية القصوى: «هم على رأس جدول أعمال الرئيس، وهو يكرس الكثير من اتصالاته، آلاف الأشخاص منخرطون في هذا فقط، إنهم يحاولون أيضًا تفعيل المنظمات الدولية».