أستاذ علوم سياسية: الفصائل الفلسطينية أدارت المعركة إعلاميا بشكل جيد

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن المشاهد التي رآها العالم كله أثناء إفراج الفصائل الفلسطينية، عن المحتجزين الإسرائيليين، والطريقة الجيدة والودودة معهم، تعكس رغبة الفصائل الفلسطينية في إعادة تقديم أوراق اعتماد جديدة للعالم، وللجمهور الإسرائيلي، بأنها ليست حركة إرهابية ولكنها حركة مقاومة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل الزوايا»، مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة «أون»، أن الفصائل الفلسطينية أرادت أن تقول للجمهور الإسرائيلي "انظروا ماذا نفعل نحن؟، وماذا يفعل جيش الاحتلال؟".

وتابع: «الفصائل الفلسطينية أداروا المعركة إعلاميا بشكل جيد خصوصا تجاه الجمهور الإسرائيلي بنوع من الجدية، والتأكيد على أنها لم تقم بالمساس بأي عنصر محجوز لديها، وهي رسالة للرأي العام الدولي بأنهم ليسوا حركات عنف وإرهاب».

ولفت إلى أنهم يخاطبون الجمهور الإسرائيلي الذي يشعر بحالة من الانكسار، منوها بأن الفصائل الفلسطينية تتعامل بواقعية، وسياسة جديدة وتريد طرح نفسها ضمن المعادلة الفلسطينية، وتريد أن تمحو من أذهان الرأي العام الدولي بأنها حركة إرهابية، والتأكيد على أنها حركة مقاومة.