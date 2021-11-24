تصادم جديد في دور السينما الهندية 2022 بين رانبير وهريتيك روشان

يتزامن موعد إطلاق فيلم «Fighter»، لـ هريتيك روشان وديبكا بادكون، مع موعد إصدار فيلم رانبير كابور الجديد، الذي لم يستقر على اسمه حتى الآن، بالرغم من تحديد موعد عرضه يوم 26 يناير 2022، وسوف يتسبب ذلك في تصادم جديد في دور السينما الهندية.

تصوير الفيلم توقف بسبب كورونا

أعلن الهندي هريتيك روشان، عن بدء تصوير الفيلم في عيد ميلاده الماضي، 10 يناير 2021، وتوقف التصوير بسبب جائحة كورونا بالهند، وتعد هذه المرة الأولى الذي يشارك هيرتيك الهندية ديبكا بادكون، بطولة فيلم.

فيلم «Fighter» من إخراج سيدارث أناند، وإنتاج «MARFLIX»، التي تعد أكبر جهة إنتاج مخصصة لصناعة أفلام الأكشن في الهند، ذو ميزانيات ضخمة.

يعد فيلم «Fighter»، نسخة معدلة من فيلم يحمل نفس الاسم، لـ أكشاي خانا، وتوينكل خانا، وسوريش أوبروي، وموكيش ريشي، جولشان جروفر، إخراج سانجاي جوبتا، تم إنتاجه عام 1997.

على الصعيد الآخر، يستعد هريتيك روشان، لإطلاق فيلمه «كريش 4»، وهو الجزء الرابع من سلسلة فيلم الأكشن «كريش»، الذي بدأت منذ نحو 15 عاما، وتشاركه البطولة، المغربية نورا فتحي، وكاترينا كيف، ونواز الدين.

وأعلنت شرادها كابور، في يناير الماضي، أيضا، عن عمل جديد مع رانبير كابور، والمخرج لاف رانجان، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معلقة، «أنا متحمسة للغاية للعمل مع رانبير، إنه واحد من أفضل الممثلين في جيلنا، لقد أحببت عمله، لم يُعرض عليّ أي شيء في وقت سابق للعمل مع رانبير، إنني أتطلع إلى هذا الفيلم».

ولم يتم اختيار اسم الفيلم حتى الآن لكنه يندرج تحت اسم «Animal» بشكل غير نهائي، أو الإعلان عن اسمه بالرغم من تحديد موعد إطلاقه، وهذا يعد أمرا غريبا، ويقوم ببطولة الفيلم، كلا من، رانبير كابور، وشرادها كابور، وبوني كابور، ديمبل كاباديا، وإخراج لاف راجان.

يعرف عن لاف رانجان، أنه مخرج لأفلام الرومانسية.