«الأرثوذكسية» تحيي اليوم تذكار البابا الـ54 في سلسلة بطاركة الكنيسة

يحيي الأقباط الأرثوذكس، اليوم الجمعة، في صلواتهم بالكنائس، ذكرى البابا قسما الثاني، البطريرك الرابع والخمسين من بطاركة الكرازة المرقسية، وفقاً لكتاب سنكسار الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

والسنكسار هو كتاب يحوي سير الآباء القديسين والشهداء وتذكارات الأعياد وأيام الصوم مرتبة حسب أيام السنة، ويقرأ منه فى الصلوات اليومية، ويستخدم فيه التقويم القبطي.

قصة البابا قسما البطريرك الـ 54

ووفقاً للتقويم القبطي، الذي يوافق 21 من شهر هاتور لعام 1740 القبطي، ويذكر السنكسار أنه في مثل هذا اليوم عام 859 م تنيح- توفي- البابا قسما الثاني، البطريرك الرابع والخمسين من بطاركة الكرازة المرقسية.

وُلِدَ البابا قسما الثاني بسمنود، وترهَّب بدير القديس مكاريوس. سار هذا الأب سيرة فاضلة، فانتخبوه بطريركاً في سنة 851م.

أرسل البابا قسما الثاني رسالة إلى أخيه بطريرك أنطاكية، عبَّر فيها عن وحدة الإيمان الأرثوذكسي، فجاءه الرد بتأييد العقيدة الأرثوذكسية.

لحقت بهذا البابا وبشعبه بلايا كثيرة وأحزان شديدة خاصة بسبب الخلقيدونيين، الذين حاولوا نشر عقيدتهم الباطلة في مصر. لكن البابا قسما الثاني ظل مدافعًا عن الإيمان الأرثوذكسي، وعمل على تثبيت شعبه على الإيمان القويم.

تذكار نياحة القديس غريغوريوس العجائبي

وفيه أيضأ يذكر السنكسار تذكار نياحة القديس غريغوريوس العجائبي، أسقف قيصرية الجديدة، وبحسب السنكسار وُلِدَ القديس غريغوريوس في مدينة قيصرية الجديدة سنة 213م، وكان اسمه ثيئودورس. تعلم منذ صغره الحكمة والفلسفة، ثم مضى إلى أثينا ودرس العلوم اليونانية واللاتينية. بعد ذلك، ذهب إلى قيصرية فلسطين، وتقابل هناك مع العلامة أوريجانوس، حيث درس على يده الفلسفة المسيحية واللاهوت وتفسير الكتب المقدسة.

وفي سنة 235م، مضى القديس إلى الإسكندرية حيث درس ما كان ينقصه من العلوم، وفي سنة 237م عاد إلى بلدته قيصرية. وفي سنة 239م، اصطبغ بالمعمودية. ثم انطلق إلى البرية وتفرغ للصلاة والعبادة.

بعد أن خلا كرسي قيصرية الجديدة، رأي الأسقف فيديم أسقف أماسيا، بإعلان سماوي أن من يستحق رتبة الأسقفية هو ثيئودورس العابد. ولما علم القديس بذلك، كان يهرب من برية إلى برية، مما اضطر الأسقف فيديم أن أحضر إنجيلاً وصلى عليه ورسمه أسقفاً باسم غريغوريوس.