الكنيسة المصرية في النمسا تدعو الأقباط للمشاركة بالانتخابات الرئاسية

قال القمص الدكتور إبراهيم إبراهيم حنا، كاهن كنيسة مارمرقس الرسول بڤيينا النمسا، إن الكنيسة بالنمسا تحت رعاية نيافة الأنبا جابرييل ومعاونيه الآباء كهنة الإيبارشية حريصون دائما على تحفز شعب الإيبارشية بضرورة تواجده بقوة لأداء الدور الوطني، وأنه لابد وأن كل مواطن قبطي على أرض النمسا أن يسرع ويتوجه للسفارة المصرية ليشترك في الانتخابات الرئاسية ويدلي بصوته بكامل حريته لمصلحة الوطن الغالي مصر.

كاهن النمسا: الصوت الانتخابي الواحد له دور تنموي في تقدم مصر

وأضاف كاهن النمسا في تصريحات لـ«الوطن» أن الصوت الانتخابي الواحد له قيمته، فلابد وألا يبخل أحد بصوته بل بالأحرى يعطيه بكل حرية ليكون له دور تنموي في تقدم مصر الحضاري ومستقبلها السياسي الذي سيحدد التطور الأمني، الاقتصادي، التعليمي والصحي.

فيما حث البابا تواضروس الثاني في تصريحات له خلال العظة الأسبوعية له، أمس، المصريين في الخارج، وفي الداخل على المشاركة في الانتخابات والتعبير عن رأيهم بالمشاركة.

حيث قال قداسته: «أذكركم بأن المشاركة في الانتخابات الرئاسية أمر وطني بالدرجة الأولى، الانتخابات ستبدأ يوم 1 ديسمبر للمصريين في الخارج وتستمر لثلاثة أيام، وأشجع كل المصريين على التوجه إلى أماكن الاقتراع والسفارات والقنصليات والتعبير عن الرأي بالمشاركة».

وأكد قداسة البابا أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية من أشكال تأكيد المواطنة، «فمن علامات كونك مواطنًا مصريًّا مرتبطًا بوطنك أن يكون لك صوت وتعبر عن اختيارك، وأنت صاحب الاختيار».