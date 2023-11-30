«مصر الحديثة» بالدقهلية ينظم مؤتمرا جماهيريا لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي

نظم حزب مصر الحديثة في الدقهلية، مؤتمرا جماهيريا شارك فيه الآلاف من المواطنين لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، وتم عقد المؤتمر في مدينة شربين المقام بالساحة الرياضية بعزبة المعهد الديني بقرية بساط كريم الدين بحضور عدد من رجال الدولة والشخصيات العامة، ولفيف من القيادات في نطاق المحافظة والقيادات الحزبية لمساندة المرشح الرئاسي في الانتخابات الرئاسية 2024.

السيسي نقل مصر خلال فترة قياسية وجيزة نقلة حضارية عظيمة

قال اللواء أكرم عبد العزيز، أمين عام حزب مصر الحديثة بالدقهلية، في تصريح لـ«الوطن» إنه من خلال المؤتمرات نستطيع توصيل رسالة للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بأننا سنصطف يدا بيد أمام صناديق الاقتراع، ونرد الجميل للرئيس السيسي عما فعله من أجلنا لحمايتنا وإنقاذ مصر من الإرهاب الأسود ومن الجماعات الإرهابية ونقل مصر خلال فترة قياسية وجيزة نقلة حضارية عظيمة دول العالم، وأعاد لمصر هيبتها وثقلها بين العالم الدقهلية شهدت في عهده طفرة كبيرة من التطورات والإنجازات ويكفي مبادرة حياة كريمة التي استهدفت مدينة شربين ووصلت إلى القرى البعيدة والنائية والمحرومة.

وأضاف أمين حزب مصر الحديثة بالدقهلية، نحن نثق في قيادتنا السياسية وبالمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي وتأييد قراراته التي كانت في محلها وضربة للمغرضين بالمساس بالأمن القومي المصري حينما أعلن أمام العالم رفضه التام في تهجير الفلسطينيين من أراضيهم للحفاظ على القضية وعدم قتلها وعدم حل قضية على حساب مصر، وأن سيناء خط أحمر مما يؤكد لنا أننا في ظل رجل يخشى على مصر، ومحبا لوطنه وبلده، وحام لشعبه قائد أرسله الله عزوجل في الوقت المناسب لأن مصر أرض مباركة.

الأمن والأمان الذي تشهده مصر يجعلنا نقول نعم للسيسي

وتابع اللواء إيهاب السلاب، عضو مجلس النواب السابق، أن الأمن والأمان الذي تشهده مصر يجعلنا نقول نعم وألف نعم للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، وما يحدث في دول الجوار من حروب ودمار وقتل ونهب لأراضيهم وبالرغم من كل هذا ومصر صامدة تحت قيادة الرئيس السيسي وقضائه على الإرهاب في شمال سيناء وتطهيرها من هؤلاء بالرغم من المخاطر الكبيرة التي كانت محيطة بمصر لكنه لم يستسلم وظل صامدا للحفاظ على مصر بكل مايملك من قوة يجعلنا ندرك قيمة هذا القائد الوطني والعسكري ذو الخبرة الواسعة في إدارة الأمور وأنا على يقين بأننا سنهنئ أنفسنا بفوز الرئيس السيسي بالانتخابات.