أهالي كوم أمبو بأسوان ينظمون مؤتمرا حاشدا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

نظم الآلاف من أهالي مدينة كوم أمبو بأسوان، مساء اليوم الخميس، مؤتمرا جماهيريًا حاشدا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي ودعم استمراره في فترة رئاسية جديدة.

حضر المؤتمر العديد من الشخصيات البارزة في المحافظة، والإعلامي مصطفى بكري واللواء قاسم أمين، المحافظ السابق لمحافظة المنيا، بالإضافة إلى نور الدين عبد العزيز عضو مجلس الشعب من سوهاج وعدد من القادة الشعبيين والتنفيذيين والممثلين الدينيين من المسلمين والمسيحيين في المحافظة.

آلاف الأهالي يتجمعون بأسوان دعما للسيسي

وشهد المؤتمر حضور آلاف الأهالي من أسوان للتعبير عن دعمهم وتأييدهم للمرشح عبد الفتاح السيسي وتأييده لخوض فترة رئاسية جديدة.

وبدأ المؤتمر بدقيقة صمت حدادًا على أرواح الشهداء في غزة الذين فقدوا حياتهم نتيجة الانتهاكات والتفجيرات التي تعرضوا لها من قبل العدو الإسرائيلي.

مؤتمر حاشد في كيما بأسوان دعما للمرشح الرئاسي

وفي وقت سابق، شهدت ساحة منطقة كيما بأسوان مسيرات حاشدة للقبائل وأبناء المحافظة انضمامًا إلى التجمع الجماهيري، الذي شهدته المنطقة حيث حمل المشاركون لافتات داعمة للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

وشهد المؤتمر حضورًا كبيرًا من شيوخ القبائل ورجال الدين والعمال، وذوي الاحتياجات الخاصة، حيث طالبوا المرشح الرئاسي بالاستمرار في تحقيق الإنجازات التي تم تحقيقها في فترته السابقة على جميع الأصعدة.