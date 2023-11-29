تجهيز 60 مدرسة استعدادا للانتخابات الرئاسية في البحر الأحمر

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، الاستعداد لتجهيز المدارس التي خصصت كلجان انتخابية في جميع الإدارات التعليمية بمدن البحر الأحمر، مع حصول طلاب هذه المدارس فقط على إجازة خلال فترة الانتخابات، طبقًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم.

تجهيز مدارس اللجان الانتخابية بالبحر الأحمر

وأشار الدكتور هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن» اليوم، إلى أنّ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، وجه بصيانة المدارس التي خُصصت بها لجان انتخابية وظهورها بشكل لائق.

وأكد تخصيص 60 مدرسة للجان الانتخابية بمدن البحر الأحمر، والتشديد على ضرورة حضور وانتظام جميع المعلمين خلال فترة انعقاد الانتخابات، وحصول طلاب هذه المدارس فقط على إجازة خلال فترة الانتخابات الرئاسية المقرر لها أيام 10و11و12 ديسمبر المقبلة.

مؤتمر جماهيري لتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

وشارك هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر ومديرو الإدارات وعدد من قيادات التعليم بالبحر الأحمر، في مؤتمر جماهيري حاشد لتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، الذي نظمه حزب مستقبل وطن أمس، بالصالة المغطاة في مدينة الغردقة بحضور آلاف المواطنين.

دعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخاباتوأكد وكيل تعليم البحر الأحمر، دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات المقبلة، لاستكمال مسيرة الإنجازات خاصة في مجال التعليم، حيث شهدت محافظة البحر الأحمر، طفرة تعليمية في عهد الرئيس السيسي وبناء عشرات المدارس والأبنية التعليمية، بالإضافة إلى الاهتمام الذي أولته الدولة بقطاع التعليم، ورفع الحد الأدنى للأجور.