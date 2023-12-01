منسق «حياة كريمة» بسوهاج: الانتهاء من 3 مشاريع خلال الأسبوع الجاري

قدمت المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري العديد من الخدمات بمحافظة سوهاج، والمشروعات القومية والتنموية ما بين بنية تحتية ومشروعات أساسية طالت الصحة والتعليم والرياضة والتضامن الاجتماعي.

ونُفذت المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة في 181 قرية من القرى الأكثر احتياجا في 7 مراكز بالمحافظة هي: «طما ودار السلام وساقلتة وجرجا والمراغة والبلينا والمنشاة».

بني حميل تتحول لقرية ذكية بسوهاج

وقال شريف السحلي، منسق مبادرة حياة كريمة بسوهاج في تصريحات لـ«الوطن»، إن المبادرة تعمل على الانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى بموعدها خاصة مع نهاية العام الحالي، وتم إنجاز العديد من المراحل التنفيذية هذا الأسبوع أبرزها تجهيزات مشروعات قرية بني حميل بمركز البلينا التي من المنتظر تحويلها إلى قريى ذكية، لتكون الثانية بعد قرية أم دومة.

الانتهاء من 3 مشروعات بحياة كريمة بسوهاج

وكانت خريطة الخدمات والمشروعات التي تم إنجازها هذا الأسبوع كالتالي:

-الانتهاء من أعمال إنشاء مجمع الخدمات الحكومية ببني حميل بالبلينا، وتجهيزه وفرشه بنسبة 100% لخدمة 40 ألف نسمة.

- الانتهاء من مجمع الخدمات الزراعية ببني حميل وفرشته وتجهيزه ليبدأ بتقديم الخدمات الزراعية والبيطرية للمواطنين.

- تنفيذ نقطة إسعاف ببني حميل بنسبة 100% بنموذج سيارتين وتسليمها لمرفق الإسعاف.