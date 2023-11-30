أيمن أبو عمر: الأخذ بالأسباب لا يتنافى مع الإيمان بالقدر

قال الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة الإسلامية، إن الأخذ بالأسباب لا ينافي الإيمان بالقدر، لافتا إلى أن الدعاء يعتبر من القدر.

«أبو عمر»: هناك ما يعرف بالقدر المعلق

وأضاف «أبو عمر»، خلال استضافته بإحدى حلقات برنامج «مع الناس»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»: «هناك ما يعرف بالقدر المعلق، فلو أخذت بالأسباب يتغير القدر، لازم نتعلم بالأخذ بالأسباب من سيدنا النبى محمد صلى الله عليه، عندما كان فى الهجرة وأخذ بالأسباب وجهز الركوبة واستعان بغير مسلم ليكون دليله على الطريق، فمن تمام الدين الأخذ بالأسباب».

أهمية الأخذ بالأسباب

وتابع تابع وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة الإسلامية، «كان ممكن سيدنا النبي لا يأخذ بالأسباب ويقول كل القدر مكتوب عند الله سبحانه وتعالى، لكن من تمام الدين والإيمان وهدى سيدنا النبي الأخذ بالأسباب».