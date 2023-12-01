خالد أنور عن شخصيته بمسلسل ورق التوت: «عملت حالة حلوة»

شارك الفنان خالد أنور، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، صورا جديدة من كواليس مسلسل ورق التوت الذي حقق مؤخرا نجاحا، وإشادات الجمهور والنقاد.

ونشر أنور مجموعة صور وعلق عليها قائلا: «من كواليس مسلسل ورق التوت شكرا لكل القائمين عليه، شكرا المخرج حسام علي على المتعة في تصوير مشاهد المسلسل والحالة الحلوة اللي كنا عايشينها وشكرا للشركة المنتجة على إتاحة فرصة لشباب كانوا قدها، وشكرا عبادة نجيب على شخصية حسن اللي خلتني أشوف حاجات كتير مكنتش شايفها من المنظور اللي أنا شايفها بيه دلوقتي».

أبطال مسلسل «ورق التوت»

مسلسل «ورق التوت» يشارك في بطولته شريف سلامة، وعمرو صلاح، وأسماء جلال، وثراء جبيل، وعادل أنور، وتامر مجدي، ويارا جبران، وسلوى عثمان، ونور خالد النبوي، ومصطفى منصور، وعدد من ضيوف الشرف، والعمل من تأليف عبادة نجيب، وإخراج حسام علي.

ويتناول مسلسل «ورق التوت» عددا من القضايا المهمة، منها الموضوعات التي تتعلق بالعنف الأسري وختان الإناث.