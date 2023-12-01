شروط الحجز في شقق الطرح التكميلي بمشروع «جنة».. متاح في أكتوبر والقاهرة الجديدة

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح تكميلي لـ480 وحدة سكنية بمشروع «جنة» بمدينتي 6 أكتوبر، والقاهرة الجديدة، وتنشر «الوطن»، خلال هذا التقرير، أهم شروط الحجز والتقديم الحصول على هذه الوحدات وهي كالتالي:

أولا: التقديم والحجز سيتم بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني (online) من خلال بنك التعمير والإسكان، لمن لم يحالفهم الحظ في الطرح السابق ولم يسحبوا قيمة مبلغ جدية حجز وحدات مشروع جنة خلال الطرح السابق.

الإسكان: الطرح التكميلي يضم وحدات سكنية بمساحات من 100 إلى 150 مترا مربعا

ثانياً: الطرح التكميلى الحالي بمشروع جنة بمدينتي 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة، يضم وحدات سكنية بمساحات تتراوح بين 100 و150 مترا مربعا.

ثالثاً: يتم استكمال سداد 20% من إجمالى ثمن الوحدة خلال شهر من تاريخ انتهاء الحجر الإلكتروني، وسداد 10% من إجمالى ثمن الوحدة عند الاستلام.

رابعاً: يسدد باقى ثمن الوحدة على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة (3 أو 5 أو 7 سنوات) محملة بالفائدة على رصيد المدين، تعادل سعر الفائدة المعلنة في البنك المركزي المصري وقت الطرح، ويستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة وهذا بخلاف سداد قيمة وديعة الصيانة، لضمان المظهر الحضاري للعمارات بالمدن الجديدة.

كان المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع الشؤون العقارية والتجارية، أعلن أنه يشترط للحصول على وحدة سكنية جديدة بالطرح التكميلي المتاح للحجز الآن، عدم الحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض ضمن مشروعات الإسكان الإجتماعي، بالمشروعات المسابقه، للمتقدم وزوجته وأولاده القصر. ولا يحق للأسرة التقدم لحجز أكثر من وحدة.

عباس: الطرح التكميلي يأتي في إطار حرص الهيئة على توفير وحدات سكنية متنوعة للمواطنين

وكان الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية أكد أن الطرح التكميلي يأتي في إطار حرص الهيئة على توفير وحدات سكنية متنوعة للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير وحدات سكنية للمواطنين بما يناسب احتياجات المواطنين.