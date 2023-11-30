إزالة تعديات وتحرير مخالفات في القاهرة الجديدة.. ورئيس المدينة: الحملات مستمرة

نفذ جهاز مدينة القاهرة الجديدة أعمال إزالة لـ3 مخالفات بناء في مناطق متفرقة بمدينة القاهرة الجديدة، وتم تحميل تكلفة الإزالات بالكامل على نفقة المخالفين، وتحرير مخالفات بها.

جهاز مدينة القاهرة الجديدة يزيل 3 مخالفات بناء على نفقة المخالفين بمناطق متفرقة

وأوضح المهندس عبد الرؤوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه تم تنفيذ إزالة لبناء دور مخالف بالقطعتين رقمي 33 و113 منطقة «ت» بجاردينيا، وتم فك وإنزال الشدة الخشبية، والتحفظ على مواد البناء بمخازن الجهاز بمعرفة رجال الأمن.

التحفظ على مواد البناء في مخازن الجهاز بمعرفة رجال الأمن

وأشار رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة إلى أنه تم إزالة سور مخالف بالقطعتين رقم 3 ورقم 4 بعمارات الشويفات في حي الشويفات بالتجمع الخامس، كما تم أيضا إزالة أعمدة مخالفة بكمباوند سيزر.

وأكد استمرار الجهاز في رصد مخالفات البناء وإزالتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين، مشيرا إلى أنه سيتم تنفيذ حملات متنوعة لمنع المظاهر العشوائية، والمخالفات بجميع صورها.