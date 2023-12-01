5 محافظات ضمن قائمة الأكثر برودة في طقس اليوم.. اعرفها

كشفت توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم الجمعة، ونستعرض في السطور التالية قائمة المدن الأكثر برودة في 5 محافظات.

قائمة المدن والمحافظات الأكثر برودة في مصر الجمعة

وجاءت قائمة المحافظات والمدن الأكثر برودة بحسب درجات الحرارة الصغرى المتوقعة بواسطة الأرصاد خلال طقس الجمعة الأول من ديسمبر.

وتشمل القائمة: سانت كاترين، حيث تكون درجة الحرارة الصغرى فيها 4 درجات مئوية، والعظمى 20 درجة مئوية. ونخل تنخفض فيها درجة الحرارة إلى 6 درجات مئوية، في حين تصل العظمى إلى 22 درجة مئوية. وفي سيوة، تكون درجة الحرارة الصغرى بها 7 درجات مئوية، بينما تصل العظمى إلى 20 درجة مئوية. في المنيا، تكون درجة الحرارة الصغرى 11 درجة مئوية، والعظمى 24 درجة مئوية. أما في أسيوط، فتكون الحرارة الصغرى 8 درجات مئوية والعظمى 25 درجة مئوية.

قائمة المدن والمحافظات الأكثر دفئا في طقس الجمعة

ووفقاً لدرجات الحرارة العظمي المتوقعة اليوم الجمعة، تشهد عدد من المدن والمحافظات طقسًا دافئًا نهارًا، وهي كالتالي: في أسوان، يتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى إلى 30 درجة مئوية، في حين تسجل الصغرى 15 درجة مئوية. أما في شرم الشيخ، فتشير التوقعات إلى أن درجة الحرارة العظمى بها ستكون 28 درجة مئوية، والصغرى 18 درجة مئوية.

وتتوقع الهيئة أن تكون درجة الحرارة في الأقصر 28 درجة مئوية كحد أقصى و12 درجة مئوية كحد أدنى في طقس يوم الجمعة. أما في أبو سمبل، فمن المتوقع أن تكون درجة الحرارة العظمى بها 30 درجة مئوية، والصغرى 15 درجة مئوية. في شلاتين، يتوقع أن تكون درجة الحرارة العظمى 28 درجة مئوية، والصغرى 21 درجة مئوية. أما في مرسي علم، فمن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى 28 درجة مئوية، والصغرى 18 درجة مئوية.