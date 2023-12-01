بدء تصويت المصريين في أوزباكستان وباكستان وأفغانستان بالانتخابات الرئاسية

بدأ تصويت المصريين في كل من أوزباكستان وباكستان وأفغانستان في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، وذلك في نبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

وفي نفس السياق، شهدت السفارة المصرية في كوريا الجنوبية إقبالًا من المصريين في العاصمة سول للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، حيث سارع العديد من المصريين هناك للتواجد في الدقائق الأولى لفتح باب السفارة المصرية لاستقبال المصريين للتصويت.