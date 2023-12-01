بدء تصويت المصريين في أوزباكستان وباكستان وأفغانستان بالانتخابات الرئاسية
كتب:
أحمد العانوسي
06:19 ص | الجمعة 01 ديسمبر 2023
مصرية بالخارج
بدأ تصويت المصريين في كل من أوزباكستان وباكستان وأفغانستان في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، وذلك في نبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.
وفي نفس السياق، شهدت السفارة المصرية في كوريا الجنوبية إقبالًا من المصريين في العاصمة سول للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، حيث سارع العديد من المصريين هناك للتواجد في الدقائق الأولى لفتح باب السفارة المصرية لاستقبال المصريين للتصويت.