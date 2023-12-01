إعلان نتيجة ملحق المرحلة الثالثة لرياض الأطفال بالقاهرة.. رابط الاستعلام

أعلنت محافظة القاهرة، نتيجة ملحق المرحلة الثالثة لرياض الأطفال بمحافظة القاهرة للعام الدراسي 2023-2024، وأشارت في بيان إلى أنه يجري الاستعلام عن نتيجة رياض الأطفال لعام 2024-2023، بكتابة الرقم القومي للطفل بعد الدخول على الرابط من هنا.

دفع المصروفات المدرسية في مكتب البريد

أوضحت محافظة القاهرة أنها تقدم العديد من الخدمات التعليمية لأولياء الأمور والطلاب من خلال موقع المحافظة، موضحة أن شروط القبول برياض أطفال تتضمن ضرورة دفع المصروفات المدرسية في مكتب البريد خلال 15 يوماً من تاريخ إعلان نتيجة المرحلة الثالثة، وإلا سيجري إلغاء التقديم نهائياً.

شروط القبول برياض الأطفال

أوضحت أن من شروط القبول لرياض الأطفال بالقاهرة، ألا يقبل ملف الطفل إلا ببطاقة ولي الأمر لمحافظة القاهرة فقط، كما لا يوجد تعديل أو تحويل بعد القبول بالتنسيق في نفس العام الدراسي، كما أنه ممنوع منعاً باتاً دفع أي مبالغ مالية أو تبرعات للمدرسة المقبول بها الطفل.

تضمنت التعليمات والشروط في حالة عدم القبول بالمرحلة الحالية، أنه لا توجد أي تأشيرات أو استثناءات في التقديم، كما لا يوجد حاليا أي تعديل أو تحويل سواء ورقيا أو إلكترونيا.