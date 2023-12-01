أسعار الذهب العالمية تتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث

تتجه أسعار الذهب العالمية لتحقيق ثالث أسبوع على التوالي من المكاسب، اليوم الجمعة، بعد أن عززت بيانات أظهرت تباطؤ التضخم الرهانات على خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، فيما يترقب المتداولون تعليقات لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول في وقت لاحق اليوم‭ ‬الجمعة.

وارتفع الذهب في المعاملات‭‭ ‬‬الفورية 0.2 بالمئة إلى 2039.42 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0427 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل ارتفاعا يزيد عن 60 دولارًا في نوفمبر في ثاني زيادة شهرية على التوالي، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «رويترز».

كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير 0.1 بالمئة إلى 2059.00 دولار.

إنفاق المستهلكين الأمريكيين ارتفع بشكل معتدل في أكتوبر

وأظهرت بيانات أمس الخميس أن إنفاق المستهلكين الأمريكيين ارتفع بشكل معتدل في أكتوبر، فيما كانت الزيادة السنوية في التضخم هي الأقل في أكثر من عامين ونصف.

ويمهد هبوط حدة الضغوط التضخمية وتراجع قوة سوق العمل الطريق لوضع نهاية لدورة رفع أسعار الفائدة كما يعزز إمكانية خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.

ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 25.29 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.1 بالمئة إلى 925.67 دولار، وزاد البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1013.52 دولار للأوقية.