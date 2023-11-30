عاجل.. انخفاض 400 جنيه في أسعار الذهب بعد 3 أسابيع من الإعفاء الجمركي

كشف الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لشؤون صناعة الذهب، عن تراجع كبير في أسعار الذهب اليوم الخميس 30 نوفمبر في السوق المحلية، بعد مرور 3 أسابيع على قرار مجلس الوزراء بمد الإعفاء الجمركي، بإعفاء الذهب الوارد من الخارج من الرسوم الأخرى، بخلاف ضريبة القيمة المضافة، والتي يتم دفعها على المصنعية.

انخفاض كبير وتراجع أسعار الذهب اليوم

وأوضح مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّه بمقارنة أسعار الذهب أمس الأربعاء، وأسعار الذهب اليوم الخميس 30 نوفمبر 2023، سنجد أنّ الذهب فقد نحو 50 جنيهًا من قيمته في سعر جرام الذهب في عيار 21 أو عيار 18، أو في سعر الجنيه الذهب والذي شهد الخسارة الأكبر بنحو 400 جنيه في ثمن الجنيه.

حجم انخفاض الذهب عيار 21

وخسر جرام الذهب عيار 21 مبلغ 50 جنيها، إذا سجل اليوم سعر 2760 جنيها مقابل 2810 جنيهات، أمس الأربعاء.

حجم انخفاض الذهب عيار 18

كما خسر جرام الذهب عيار 18 مبلغ 43 جنيها، إذ سجل اليوم سعر 2365 جنيها، مقابل 2408 جنيهات، أمس الأربعاء.

حجم تراجع سعر الجنيه الذهب

فيما خسر الجنيه الذهب نحو 400 جنيه من قيمته، إذ سجل سعر الجنيه اليوم 22080 جنيه، مقابل مبلغ 22480 بالأمس.

وأشار مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، أنه من المتوقع حدوث حالة من الهدوء والاستقرار في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، نتيجة تأثير القرار الحكومة الخاص بإعفاء واردات الذهب من الجمارك، والذي مرة عليه ما يقرب من 3 أسابيع والذي صدر يوم 8 نوفمبر 2023، بمدة الإعفاء مرة أخرى لينتهي في مايو 2024 بدلا من انتهائه في نوفمبر 2023، من أجل ضبط السوق المحلية للذهب بتوفير الخام فيه.

أسعار الذهب اليوم الخميس 30 نوفمبر 2023

أسعار الذهب أمس الأربعاء 29 نوفمبر 2023