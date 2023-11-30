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انخفاض كبير في أسعار الذهب العالمية.. الأوقية بـ2038 دولارا

كتب:

مارينا رؤوف
06:47 م | الخميس 30 نوفمبر 2023
سبائك الذهب

سبائك الذهب

اتجهت أسعار الذهب العالمية لاستكمال مسارها الهبوطي وتعميق وزيادة خسائرها الكبيرة خلال التعاملات الحالية في البورصات العالمية.

وتراجعت أسعار الذهب العالمية للعقود الآجلة للذهب العالمية الآن بنسبة 0.43% إلى 2038 دولارا للأوقية، كما هبطت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.3% إلى 2038 دولارا للأوقية.

ووفق موقع «إنفيستينج» فقد تراجعت أسعار الذهب خلال الوقت الحالي من تعاملات، اليوم الخميس، ولكنها ما زالت تحوم بالقرب من أعلى مستوى لها منذ سبعة أشهر تقريبًا، فبالرغم من الانخفاض إلا أنها تعتبر مرتفعة عن الطبيعي أيضا.

ومع اتجاه الأسعار نحو الانخفاض يبدو أن هذه الانخفاضات لا تعتبر أكثر من استراحة طفيفة في جلسة اليوم.

مؤشر الفيدرالي للتضخم

وصدرت اليوم بيانات المؤشر المفضل لدى الفيدرالي لقياس التضخم، بجانب بيانات إعانات البطالة الأمريكية، إذ من شأن هذه البيانات توفير مزيد من الإشارات حول خطوات الفيدرالي القادمة بشأن السياسة النقدية.

تشير بيانات التضخم إلى أن الأسعار تتباطأ مقارنة بالقراءات السابقة، ولكن المؤشر ما زال بعيدًا عن هدف الفيدرالي البالغ 2%، غير أن الذهب والدولار حافظا على اتجاههما حتى الآن بفعل صدور البيانات موافقة للتوقعات.

استقرار طلبات الإعانة الأمريكية

واستقرت طلبات إعانات البطالة الأمريكية نسبيًا عند مستوى 220 ألف طلب في 4 أسابيع، وهو المقياس الأدق لإعانات البطالة الأمريكية، وهو ما يفسر أيضًا عدم حدوث تحولات ملحوظة بالأسواق حتى الآن.

وفي هذه اللحظات من تعاملات اليوم، حافظ الدولار على مكاسبه، حيث ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.15% ليسجل 102.834 نقطة.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.