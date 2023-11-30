بعد تراجعها 65 جنيها.. أسعار الذهب اليوم بمصر خلال نهاية التعاملات

استقرت أسعار الذهب في مصر، اليوم الخميس، خلال نهاية التعاملات اليومية وذلك عقب تراجعها 65 جنيها خلال التعاملات المسائية، إذ سجل عيار 21 نحو 2750 جنيها بدلا من 2815 جنيها، بينما بلغت الأوقية في أسواق الذهب العالمية 2038 دولارًا.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، أسعار الذهب وفقا للشعبة العامة والمشغولات الذهبية ومؤسسة جولد بيليون.

سعر جرام الذهب عيار 24

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً نحو 3143 جنيها للبيع دون إضافة الضريبة أو المصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2357 جنيها للبيع، فيما بلغ سعر الجرام عيار 14 نحو 1833 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 22 ألف جنيه.

أسعار الذهب في مصر بالمصنعية

وتتغير أسعار الذهب بالمصنعية من شركة إلى أخرى، فالمشغولات التي جرى تصنيعها في الورش أغلى من المصانع، وتختلف من عيار إلى آخر.

سعر الذهب عالميا

وسجلت أسعار الذهب العالمية في البورصات العالمية خلال تعاملات اليوم نحو 2038 دولارا للأوقية.