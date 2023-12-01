«إنصاف الشخصية».. شرط توم هولاند لتقديم جزء رابع من «سبايدر مان»

قال الممثل البريطاني توم هولاند إنه سيكون «أحمقًا» لو لم يلعب شخصية «سبايدر مان» مرة أخرى، لكنه أيضا لن يقوم بذلك إلا إذا كانت القصة «تنصف الشخصية»، على حد تعبيره، وجاء ذلك بعد سؤاله عن إمكانية العودة للجزء الرابع من سلسلة الأفلام التابعة لعالم «مارفل» السينمائي، خاصة بعد نجاح فيلم «Spider-Man: No Way Home» في عام 2021.

وأوضح توم هولاند: «كل ما يمكنني قوله هو أننا انخرطنا بنشاط في محادثات حول الشكل الذي يمكن أن يبدو عليه الإصدار الرابع من شخصيتي، سواء تمكنا من إيجاد طريقة لإنصاف الشخصية أم لا، فهذا شيء آخر»، وفقا لموقع «هوليوود ريبورتر».

وأضاف بطل «Spider-Man»: «أشعر بالحماية الشديدة تجاه (سبايدر ما)، أنا محظوظ للغاية لأني تمكنت من العمل على سلسلة أفلام تتحسن مع كل فيلم، وتحقق نجاحًا أكبر مع كل فيلم، وهو ما أعتقد أنه نادر حقًا، وأريد حمايته، لذلك لن نقدم فيلم لمجرد تقديم فيلم، يجب أن يكون الأمر يستحق من أجل الشخصية».

«Spider-Man: No Way Home» يحقق 1.9 مليار دولار في شباك التذاكر

صدمت «مارفل» جمهورها عندما أعاد أندرو جارفيلد وتوبي ماجواير لتقديم شخصية «سبايدر مان» مرة أخرى في فيلم «Spider-Man: No Way Home» انتهى الفيلم ليصبح الفيلم الأعلى ربحًا في الأفلام التي قدمت شخصية «سبايدر مان» على الإطلاق، حيث جمع أكثر من 1.91 مليار دولار في شباك التذاكر العالمي.