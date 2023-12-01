حملة المرشح حازم عمر: أطلقنا غرفة مركزية بالمحافظات لمتابعة انتخابات الرئاسة

أعلن حزب الشعب الجمهوري، انطلاق غرفة العمليات لمتابعة الانتخابات الرئاسية 2024 في عدد من محافظات الجمهورية وذلك في إطار متابعة حملة المرشح الرئاسي حازم عمر لكل التطورات بالعملية الانتخابية.

وقال النائب محمد صلاح أبو هميلة، الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري، المنسق العام لحملة المرشح الرئاسي حازم عمر في تصريحات لـ«الوطن»، إن حزب الشعب الجمهوري انطلقت به غرفة العمليات لمتابعة الانتخابات الرئاسية 2024 في عدد من محافظات الجمهورية، وغدا سنعلن كافة التفاصيل الخاصة بالغرفة عبر حملتنا الانتخابية، مشيرًا إلى أن الحملة تتابع إقبال المصريين في الخارج وفتح باب الاقتراع الذي بدأ اليوم.

حازم عمرو: برنامجي الانتخابي يشمل تطوير الصعيد

وكان المرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكد أن برنامجه الانتخابي يشمل تطوير الصعيد في المقام الأول، ويجب أن يكون لكل محافظة من محافظات الجمهورية نسبة من مواردها للتطوير على النحو المناسب، قائلا:« لدي حلول عديدة في كافة المشكلات التي تعاني منها محافظات الصعيد».

وأضاف رئيس حزب الشعب الجمهوري في مؤتمره الصحفي مساء أمس، إن هناك العديد من القرارات الهامة التي تهم المواطن البسيط حال فوزه في الانتخابات الرئاسية، ومنها ترخيص السلع الأساسية من الغذاء والدواء للمواطنين، فضلا عن التخلي عن 14% من الضرائب التي تحصل عليها الدولة في الوقت الحالي لصالح الأسرة المصرية.